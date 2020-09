Wout Van Aert, référence incontournable de la sélection pour les Mondiaux Cyclisme Julien Gillebert © BELGA

Rik Verbrugghe dévoile ce lundi sa sélection de huit coureurs pour les Mondiaux.



C’est ce lundi que Rik Verbrugghe dévoilera ses sélections pour le championnat du monde. Avec un plan revu et corrigé sur plusieurs points. D’abord au niveau du lieu de ces Mondiaux, qui n’auront plus lieu en Suisse mais en Italie, sur un parcours tout aussi corsé, plus taillé pour les puncheurs que pour les grimpeurs. Mais aussi avec les forces en présence du côté des Belges. Le sélectionneur national doit se passer de Remco Evenepoel.