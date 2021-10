La paire belge a pris la 3e place dans une épreuve dominée par le Danemark (Lasse Norman Hansen et Michael Morkov), champion du monde, et l'Italie (Simone Consonni et Michele Cartezzini).

C'est la deuxième médaille de la journée pour la délégation belge après l'or décroché par Lotte Kopecky dans la course aux points.

Pour son dernier grand championnat, Kenny De Ketele, 36 ans, termine ces Mondiaux avec deux médailles après l'argent dans la course aux points.

La Belgique clôture ses championnats du monde avec six médailles. Outre les deux médailles de Kenny De Ketele, Lotte Kopecky est montée trois fois sur le podium ajoutant à son titre dans la course aux points deux médailles d'argent décrochées dans la course par élimination et dans l'omnium.

Tuur Dens (scratch) a aussi récolté une médaille, en argent, cette semaine à Roubaix.