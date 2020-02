Les cyclistes féminines belges auront plusieurs objectifs aux Mondiaux de cyclisme sur piste, qui se dérouleront du mercredi 26 février au dimanche 1er mars à Berlin: les titres mondiaux mais aussi une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Berlin étant la dernière possibilité de gagner son billet pour les Jeux.

Les Belges sont déjà qualifiés pour Tokyo en omnium et dans l'américaine, messieurs et dames. La poursuite par équipes dames et Nicky Degrendele en keirin ont encore une chance d'aller au Japon.

La Belgique est pour l'instant 8e au classement de la poursuite par équipes dames, et de ce fait qualifiée pour les JO. Le danger vient de la France, qui suit à 30 points. "C'est simple, nous devons terminer devant les Françaises à Berlin pour être qualifiées pour les Jeux", déclare Koen Beeckman, de la fédération belge de cyclisme. Annelies Dom, de retour de blessure, pourra probablement faire partie de l'équipe emmenée par Jolien D'hoore et Lotte Kopecky.

La tâche s'annonce plus compliquée pour Nicky Degrendele, ancienne championne du monde de keirin. "Le retard de la Belgique est important en qualifications", dit Koen Beeckman. "Nicky a des chances de se qualifier mais il faudra tenir compte des résultats de ses adversaires. Dans le pire des cas, un titre mondial ne serait même pas suffisant pour aller aux Jeux". Pour augmenter ses chances, Nicky Degrendele ne disputera que le keirin dans la capitale allemande, délaissant les épreuves de sprint.