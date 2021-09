L'épreuve se disputera entre Knokke-Heist et Bruges sur 43,3 km. Le premier coureur à prendre le départ sera le Panaméen Christofer Jurado Lopez à 14h40. Un intervalle d'une minute et trente secondes s'écoulera entre chaque départ. Evenepoel sera le 19e coureur sur le podium de départ, à 15h07. Le jeune coureur belge partira juste après l'un des outsiders, le Suisse Stefan Bissegger (15h05:30). Il pourra également s'appuyer sur des temps de références déjà intéressants puisque l'Allemand Max Walscheid (14h56:30), le Slovène Jan Tratnik (15h01:00) ou encore le Danois Mikkel Bjerg (15h04) le précèderont sur le parcours.

Les principaux candidats au podium s'élanceront plus tard. Quadruple champion du monde de la discipline, l'Allemand Tony Martin partira à 15h50:30. La course du Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, débutera à 15h58. Il sera suivi par le Français Remi Cavagna (15h59:30) et le Danois Kasper Asgreen (16h01). Viendront ensuite les trois favoris: le Suisse Stefan Küng, double champion d'Europe en titre, partira à 16h02:30. Le public belge suivra avec attention la prestation de Wout van Aert à partir de 16h04. Enfin, le champion du monde en titre, l'Italien Filippo Ganna, tentera de se succéder à lui-même à partir de 16h05:30