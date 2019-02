Sanne Cant est devenue championne du monde de cyclocross après avoir enlevé la course élites dames des Mondiaux 2019, samedi à Bogense au Danemark. L'Anversoise de 28 ans s'est imposée devant les Néerlandaises Lucinda Brand, 2e à 9 secondes, et Marianne Vos, 3e à 15 secondes, pour enlever à 28 ans son troisième titre mondial d'affilée.

Deux autres Néerlandaises, Denise Betsema et Annemarie Worst, complètent le top 5. Seconde Belge classée, Ellen Van Loy a pris la 10e place à 2:05, Laura Verdonschot la 11e. Loes Sels a terminé 14e à 2:27.

Sanne Cant, seule Belge championne du monde chez les dames, compte désormais six médailles aux Mondiaux: le bronze en 2012 et 2016, l'argent en 2015 et l'or en 2017, 2018 et 2019.

Marianne Vos détient le record avec sept titres mondiaux (2006 et de 2009 à 2014).

C'est la première médaille d'or belge du weekend à Bogense.

Plus tôt dans la journée, le Britannique Tom Pidcock a été sacré chez les espoirs devant Eli Iserbyt, qui était tenant du titre, et le Français Antoine Benoist.

Un autre Britannique, Ben Tulett, l'a emporté chez les juniors, devant les Belges Witse Meeussen et Ryan Cortjens.

Dimanche, place aux espoirs dames (11h00) puis dans l'après-midi (15h00) à la course élites messieurs. Le Néerlandais Mathieu van der Poel sera le grand favori mais les Belges Wout van Aert, triple tenant du titre, et Toon Aerts, le nouveau champion de Belgique, tenteront de déjouer les pronostics.