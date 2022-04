"Ma consigne était d’anticiper la dernière montée du mur de Huy, explique le jeune coureur de Lotto-Soudal. J’ai tenté après la deuxième ascension, mais le peloton ne laissait pas sortir. Le rythme était très rapide. J’ai veillé à bien me placer toute la journée sur cette épreuve nerveuse. C’était quand même compliqué de le faire pour l’arrivée, le long de la Meuse. J’ai grimpé le Mur sans calculer pour l’arrivée. Il y avait de nombreux supporters et une belle ambiance sur cette épreuve. Je mets maintenant le cap vers Liège-Bastogne-Liège qui me convient mieux, je pense, que la Flèche wallonne."