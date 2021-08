Sylvain Moniquet a toujours été attiré par les courses par étapes. Depuis qu’il fait du vélo, mais encore plus depuis la découverte de ses qualités de grimpeur sur le Tour de l’Ain des cadets. "J’avais l’habitude de regarder les Grands Tours", se rappelle le néo-pro de Lotto-Soudal, âgé de 23 ans, un des deux Wallons engagés sur la course espagnole avec le Liégeois Kevin Van Melsen chez Intermarché-Wanty Gobert. "Cela me faisait rêver. Pour moi, les Grands Tours, cela fait partie des plus grands événements. C’est même mieux qu’une classique. C’est hors du commun, avec les meilleurs coureurs dans plusieurs types de profils : les sprinters, les rouleurs, les grimpeurs. Ce sera donc particulier, pour moi, de faire mes débuts sur une épreuve de trois semaines samedi, avec la Vuelta."