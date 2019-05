Le Circuit de Wallonie est une nouvelle course pro. Mais ce n’est pas vraiment une nouvelle épreuve. Car le Circuit de Wallonie existe depuis longtemps.

L’épreuve, qui s’appelait avant le Circuit du Hainaut, va d’ailleurs organiser ce jeudi sa 53e édition. Mais ce sera sa première édition avec le statut pro. La course, dont le comité d’organisation a été modifié il y a quelques années, passe du statut d’épreuve UCI de catégorie 2 à celui de catégorie 1. "C’est un projet que nous avions en tête depuis plusieurs années et nous sommes fiers d’être parvenus à le concrétiser", commente Franco La Paglia, l’organisateur.

C’est un grand pas en avant. Et pour une première à ce niveau, nous aurons un bon petit plateau, avec huit équipes continentales pros, avec des coureurs comme Niki Terpstra." Dans le comité d’organisation, on retrouve plusieurs figures du monde du vélo, comme l’ancien pro Walter Dalgal, qui a dessiné le parcours. "Un tracé usant, qui peut proposer des pièges dans la région de Walcourt", prévient l’ancien vainqueur du Grand Prix de Wallonie. La course a été beaucoup modifiée par rapport à l’époque où elle était une classique pour espoirs.

Elle n’est d’ailleurs plus organisée à Fleurus mais à Mont-sur-Marchienne, où l’épreuve sera lancée et où elle se terminera ce jeudi.





Les courses pro en Wallonie:

Voici le rappel de toutes les courses pros qui existent en Wallonie.

2 courses WorldTour : la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

2 courses hors catégorie : le Tour de Wallonie et le Tour de l’Eurométropole.

6 courses de catégorie 1 : le Samyn, le Circuit de Wallonie, le Grand Prix Pino Cerami, le Grand Prix de Wallonie, la DH Famenne Ardenne Classic et Binche-Chimay-Binche.

4 courses de catégorie 2 : le Triptyque des Monts et Châteaux, Liège-Bastogne-Liège espoirs, la Flèche ardennaise, le Grand Prix Claudy Criquielion.

1 Kermesse pro : le GP José Dubois à Isières.