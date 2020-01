Après la reprise en Océanie (Tour Down Under), en Afrique (Tour du Gagon) et en Amérique (Tour de San Juan), le Vieux Continent va prendre le relais, cette semaine. Avec le Challenge de Majorque, dès jeudi. Mais aussi avec l’ouverture de la saison en France avec le traditionnel Grand Prix de la Marseillaise.

Sur lequel le Hennuyer Julien Mortier fera sa rentrée. Avec une solide motivation. L’ancien double vainqueur du DH Challenge Ekoï (il avait remporté notre classement de régularité pour les jeunes en 2015 chez les juniors et en 2017 chez les espoirs), veut franchir un cap en 2020.

(...)