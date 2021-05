Museeuw est confiant: "Remco peut prendre le rose ce samedi" Cyclisme Quentin Finné © D.R.

Notre consultant préface le Giro du phénomène Remco Evenepoel.



"Comme tous ceux qui aiment le vélo en Belgique, je suis réellement impatient de revoir Remco Evenepoel en course ce samedi. Ce sentiment général se ressent d’ailleurs largement dans la couverture médiatique du Giro chez nous : on en parle beaucoup plus que de coutume, les journaux sont remplis de rose."



(...)