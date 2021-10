Paris-Roubaix reste une des courses qui a marqué la riche carrière de Johan Museeuw. Notre consultant y a tout connu. Les joies de la victoire, avec trois succès sur le célèbre vélodrome roubaisien, en 1996, en 2000 et en 2002. Mais aussi des déceptions, comme lors de son fameux duel face à Andrei Tchmil en 1994 ou lorsqu’il échoua trois fois sur le podium (deuxième en 2001 et troisième en 1995 et 1997). Le Lion des Flandres y a aussi connu des chutes.

Dont une qui a failli ruiner sa carrière, avec sa fracture de la rotule subie à cause d’une gamelle sur les pavés glissants de la Tranchée de Wallers-Arenberg, en 1998. Il se réjouit de voir revenir au calendrier l’Enfer du Nord, ce dimanche. Et préface le duel annoncé entre Wout Van Aert et Mathieu van der Poel.