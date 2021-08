Si le plateau de cette Arctic Race version 2021 n’est pas le plus reluisant que la course nordiste a connu en huit années d’existence, la Belgique compte toutefois plusieurs éléments capables d’animer l’épreuve de ce jeudi à dimanche. Outre un "ambitieux" Ben Hermans et Stan Dewulf, performant lors du dernier Tour de Wallonie, c’est Oliver Naesen qui retient l’attention, comme porte-drapeau. Le Flandrien compte bien tirer son épingle du jeu.

"C’est une découverte mais j’ai hâte, sourit le trentenaire. Ne pas me confronter aux aménagements urbains, comme chez nous, cela va faire du bien. En tant que coureur, on a rarement l’occasion d’apprécier les paysages qui nous entourent mais si je peux le faire, je tenterais de l’apprécier un maximum. Concernant mes ambitions, c’est un parcours exigeant qui peut me convenir par moments. Mais, il ne faut pas oublier que je sors d’un Tour de France difficile, durant lequel j’ai été malade. Je ne sais pas vraiment où j’en suis en termes de condition."

Avec son franc-parler habituel, l’Ostendais n’a d’ailleurs pas fui ses responsabilités au moment d’évoquer la Grande Boucle et de surcroît les critiques sur le niveau de l’équipe AG2R-Citroën, à l’exception de Ben O’Connor. "Les gens oublient que le vélo n’est pas qu’un sport individuel. On a réalisé quelque chose de bien avec Ben, tous ensemble. C’est ce que l’on retient."

Naesen a également tenu à défendre la tactique belge aux Jeux olympiques. Un aspect épinglé par certains parlant même de "copinage" pour expliquer la sélection de certains. "Par exemple, j’ai lu que certains estimaient que Greg (Van Avermaet) a participé à la course parce qu’il était champion en titre. C’est un gros manque de respect pour le coureur qu’il est. Vous en connaissez beaucoup des coureurs de son standing qui auraient accepté de rouler comme il l’a fait en première partie de course ? Moi, pas. Par rapport à la tactique, la Belgique a fait ce qu’elle devait faire. Dans quel univers, l’équipe avec le favori numéro un ne doit pas rouler ? Soyons sérieux… Si van Aert gagne, on crie au génie. Quant à Evenepoel, laissons le grandir, j’aime son audace et sa franchise. Il revient de loin, on l’oublie trop souvent."

Peut-on lui donner tort ? Poser la réponse, c’est peut-être y répondre, tout simplement.