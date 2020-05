Le spécialiste des classiques reste fidèle à la formation de Vincent Lavenu.

Leader de la formation AG2R-La Mondiale sur les classiques, Oliver Naesen était en fin de contrat avec l’équipe française. Mais le double vainqueur de la Bretagne Classic Ouest France (Plouay) se sent bien dans le team de Vincent Lavenu, dans laquelle évolue désormais son petit frère, Lawrence. Et il a décidé de prolonger pour trois saisons. Il a signé un nouveau contrat qui le lie avec l’équipe de Romain Bardet jusque fin 2023.

"Je suis très heureux de prolonger pour trois nouvelles saisons. C’est une belle marque de confiance de la part de l’équipe", commente l'ancien champion de Belgique. "Depuis 2017, l’équipe ne cesse de progresser, que ce soit sportivement ou dans sa structure et sa démarche. Pourquoi allez chercher ailleurs ce qui fonctionne très bien ici ? Le groupe de classiques s’améliore chaque année, il sera encore plus performant dans le futur et il règne une très bonne ambiance dans l’équipe. Je suis très ambitieux pour les saisons à venir. Je suis impatient de reprendre la saison au premier août après ces moments si particuliers pour tout le monde. Avec le Tour de France avant les classiques, c’est idéal pour un coureur comme moi. Le calendrier est chargé mais pas surchargé et tout sera réuni pour que je réussisse une belle année."

Vincent Lavenu, le manager de l'équipe, est satisfait d'avoir pu garder le coureur belge. "Prolonger pour trois ans le contrat d’Oliver Naesen est une grande satisfaction. Oliver est un des cadres de l’équipe, qui a grandi avec nous. Il est aujourd’hui un des meilleurs coureurs de classiques du monde et nous allons construire une équipe performante à ses côtés afin qu’il atteigne ses objectifs sportifs. Au-delà du coureur, l’homme, par ses valeurs et sa joie de vivre, est un élément important dans la vie du groupe. "