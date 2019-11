On a longtemps cru que Nairo Quintana, deux fois deuxième du Tour, en 2013 et 2015, puis troisième en 2016, deviendrait le premier coureur colombien à enlever la Grande Boucle. Si le Giro 2014 et la Vuelta 2016 figurent à son palmarès, Quintana n’a pu s’interposer, comme l’a fait Nibali, dans l’exceptionnelle série des coureurs de Sky et Ineos (sept succès en huit éditions).

(...)