Le Colombien pose les bases de sa prochaine saison chez lui en Colombie.

Le passage de Nairo Quintana de Movistar à Arkéa-Samsic est sans conteste l'un des transferts de l'hiver. Après plusieurs saisons décevantes au sein de la formation espagnole où il n'a plus réussi à retrouver son niveau qui lui avait permis de monter trois fois sur le podium du Tour de France et de remporter le Tour d'Italie 2014 et le Tour d'Espagne 2016, en 2020, le petit Colombien va tenter de se relancer dans l'équipe bretonne.

Et l'on peut dire que Quintana a préparé avec le plus grand sérieux la prochaine saison puisqu'il vient de remporter la première course à laquelle il a participé sous ses nouvelles couleurs, le Circuito Ciclistico Jenesano, chez lui en Colombie. Certes, il ne s'agit pas d'une épreuve officielle, donc non-enregistrée à l'UCI mais Quintana a néanmoins réussi à se détacher dans la dernière ascension... en pavés et aux pourcentages redoutables. Il s'est imposé devant un autre professionnel Colombien , Cristian Muñoz, de l'équipe UAE Team Emirates.

Le reprise "officielle" de Quintana est prévue le 13 février prochain sur le Tour de la Provence.