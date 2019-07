Ne ratez pas la DH jaune avec les Unes du Tour 1969 !



Les passionnés de cyclisme, du Tour de France et d'Eddy Merckx ne manqueront pour rien au monde la DH de ce samedi 6 juillet.

Votre quotidien préféré présentera une édition collector à plus d'un titre. Exceptionnellement, à l'occasion du Grand Départ de Bruxelles, et du 50e anniversaire de la première victoire d'Eddy Merckx, le journal sera entièrement jaune.

En plus du cahier spécial de 28 pages consacré à l'événement et à la course au maillot jaune, la DH publiera deux posters, à l'effifgie de nos Unes historiques du Tour de France 1969 gagné par le Roi Eddy dont celle du 22 juillet, au lendemain de son retour triomphal à Bruxelles.

Bon Tour de France à tous, sur dh.be comme dans La DH !