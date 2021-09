L’île aux trois pointes accueille son roi. Sans doute pour l’avant-dernière fois. A 37 ans, Vincenzo Nibali retrouve les routes qui ont façonné son coup de pédale, le temps de quatre jours. Là où, à 13 ans, il levait les bras pour la toute première fois, il espère ressortir son aileron de l’eau et renouer avec la victoire. Elle qui lui échappe depuis plus de deux ans. C’était à Val Thorens, le 27 juillet 2019, lors de la pénultième étape du Tour de France. Une délivrance qui le pousserait dans une ultime foulée, avant son Tour de Lombardie et une saison 2022, qui a tout l’air d’être la dernière.



(...)