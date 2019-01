Bahrain-Merida propose une prolongation de deux ans à Nibali

Courtisé, selon les rumeurs, par la formation Trek-Segafredo qui souhaiterait l’engager pour 2020 (son contrat expire fin décembre), Vincenzo Nibali s’est vu offrir en début de semaine une proposition de prolongation de contrat de deux ans au sein de l’équipe Bahrain-Merida. Le résultat d’un jeu d’enchères mené par l’entourage du Requin de Messine (34 ans) qui s’était offusqué de ne se voir offrir qu’un nouveau contrat d’un an avec la formation du Golfe ? “Nous ne voulons pas perdre Vincenzo, a confié le manager Brent Copeland. Aussi longtemps qu’il sera dans l’équipe, celle-ci sera bâtie autour de lui.”

Durbridge champion d’Australie chrono

Luke Durbridge est devenu champion d’Australie du contre-la-montre pour la troisième fois de sa carrière mardi à Buninyong, où le coureur de chez Mitchelton-Scott a battu le champion du monde de la spécialité, Rohan Dennis, de 21 secondes sur le tracé de 41 kilomètres. Meyer a complété le podium.

Tour d'Oman : Wallonie-Bruxelles au départ

L’équipe Wallonie-Bruxelles participera au prochain Tour d’Oman (du 16 au 21/2) aux côtés de sept équipes WorldTour (dont la CCC de Van Avermaet). Pas de trace, en revanche, de la formation Deceuninck-Quick Step qui a choisi de faire l’impasse afin de privilégier les Tours de Provence (14-17/2) et d’Algarve (20-24/2).

Stuyven reprendra à l'Etoile de Bessèges

Jasper Stuyven, le vainqueur du dernier GP de Wallonie, renouera avec la compétition lors de l'Etoile de Bessèges, du 6 au 12 février. Le coureur de chez Trek-Segafredo enchaînera ensuite avec le Tour d'Algarve afin d'aborder le Circuit Het Nieuwsblad en bonne condition.

Les débuts de Philipsen au Tour Down Under

Jasper Philipsen fera ses grands débuts dans le peloton WorldTour lors du Tour Down Under (du 15 au 20 janvier). Le jeune belge (20 ans) y étrennera son maillot de chez UAE Team Emirates aux côtés de Byström, Oliveira, Pogacar, Polanc, Sutherland et Ulissi.