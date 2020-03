Le jour J est arrivé pour Nicky Degrendele (23 ans). Ce dimanche, sur la piste de Berlin, la jeune Belge devra tenter de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Une mission presque impossible. La cycliste n’a plus son sort en main et devra terminer devant la Grande Bretagne, la Colombie et les États-Unis au classement. Si les premiers sont atteignables, ce sera une autre histoire pour les deux autres.

(...)