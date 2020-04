L'Irlandais Nicolas Roche (Sunweb) s'est montré le plus fort vendredi dans la 3e étape du "Digital Swiss 5", le Tour de Suisse virtuel en s'imposant au bout d'une heure et 12 minutes et 11 secondes d'un effort individuel.

Sur les rouleaux et sur un effort de 33,1 kilomètres tenant compte d'un dénivelé de 1.512 m retraçant le parcours entre Fiesch et le Col du Nufenen pour finir avec 13 km de montée, Nicolas Roche a devancé le Russe Ilnur Zakarin (CCC) d'une minute et 10 secondes et l'Américain Larry Warbasse (AG2R La Mondiale), 3e, de 1:17. Les Australiens Christopher Hamilton (Sunweb), à 1:40. et James Whelan (EF Pro Cyling) à 1:51, complètent le top 5. Le Polonais Michal Kwiatowski (Ineos) a terminé lui 6e à 2:04.

Aucun Belge ne participait cette fois à l'effort. A noter que le Français Pierre Latour (AG2R La Mondiale) a été disqualifié alors qu'il était en tête à mi-parcours "pour des problèmes techniques". Il a été déconnecté suite à un problème de calibrage de son home trainer, a commenté son équipe, selon le jury "sa puissance n'était pas humaine".

Le Tour de Suisse virtuel se compose de cinq courses individuelles d'une heure environ chacune sur des vélos d'entraînement connectés à une plate-forme (Rouvy) qui emprunte jusqu'à dimanche des routes figurant sur le parcours du Tour de Suisse.

Jeudi, le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) avait remporté jeudi la 2e étape sur 46 kilomètres alors que mercredi, c'était l'Australien Rohan Dennis (Ineos), autre grand rouleur, qui s'était adjugé le premier tronçon sur 27km.

Samedi, 36,8 km d'effort sont prévus sur le virtuel parcours de Oberlangenegg et in the Emmental. La 5e et dernière étape dimanche propose 36 km sur les chemins recomposés de Fiesch à Sedrun (Lukmanierpass).

Dix-neuf équipes professionnelles de trois coureurs ont accepté de participer à l'effort, pouvant changer de coureurs chaque jour.

Le Tour de Suisse, une épreuve WorldTour qui devait se dérouler du 7 au 14 juin, a été annulé, comme toutes les courses cyclistes, en raison de la pandémie de coronavirus.