Le Circuit Het Nieuwsblad distribue ses invitations

La 74e édition de la semi-classique belge aura lieu le 2 mars et reliera Merelbeke à Ninove sur un parcours de 200 kilomètres. Sept équipes ont été invitées à participer en plus des 18 formations WorldTour, automatiquement conviées. Quatre wildcards ont été remises à des équipes belges: Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Gobert, Wallonie Bruxelles et, pour la première fois, Corendon-Circus, la formation de Mathieu Van der Poel. Les trois autres invitations ont été décernées à Direct Energie, Cofidis et Roompot-Charles.

Herrada remporte le Trofeo Ses Salines

Le coureur Cofidis s’est imposé en solitaire au sommet du Puig de Sant Salvador (5 kilomètres à 6,2 % de moyenne). Jesus Herrada est arrivé onze secondes avant Guillaume Martin (Wanty-Gobert), Bauke Mollema (Trek – Segafredo) et Alejandro Valverde (Movistar). Tim Wellens (Lotto-Soudal) a terminé cinquième et premier Belge à treize secondes du vainqueur. Le Trofeo Ses Salines était la première épreuve du challenge de Majorque, une course par étapes à la carte sans classement général qui se poursuit, ce vendredi, avec le Trofeo Andratx – Lloseta. La deuxième levée du challenge longue de 172 kilomètres, devrait se jouer lors de l’ascension du Col de Puig Maior (14 kilomètres à 6 %), qui intervient après 122 kilomètres de course.

De la casse au Challenge de Majorque

Le Trofeo Ses Salines a laissé quelques coureurs, et non des moindres, sur le carreau. Mikel Landa a été pris dans une chute à 15 kilomètres de l’arrivée et souffre d’une fracture de la clavicule, nécessitant une opération. Le coureur basque devrait être absent plusieurs semaines. Après avoir été l’un des animateurs de la journée, Rasmus Iversen (Lotto-Soudal) a été impliqué dans la même chute et souffre également d’une fracture de la clavicule. Après la chute de Jelle Wallays en Argentine, la Lotto-Soudal est privée d’un deuxième coureur cette semaine.

Valverde encense Wellens

Dans le cadre d’une interview accordée à l'agence de presse espagnole EFE en prélude au Challenge de Majorque, le champion du monde a dressé les contours de la saison à venir. "Porter ce maillot fait de 2019 une année particulière pour moi", a expliqué Alejandro Valverde. Le champion espagnol a également complimenté un coureur belge présent à Majorque. "Nous devons garder à l'esprit nos rivaux, en particulier Tim Wellens, qui est plus fort chaque année. Il sera très difficile à battre." Le vétéran de Movistar a également fait part de son envie de défendre son titre de champion du monde. "Le parcours du Yorkshire est exigeant mais pas aussi difficile qu’à Innsbruck. Je vais essayer de gagner, même si le nombre de prétendants est important", a aussi avancé Alejandro Valverde.

Woods prend le pouvoir au Herald Sun Tour

À Churchill, le Canadien a devancé Richie Porte et prend la tête du classement général. Il ne s’agit que de la troisième victoire pour le coureur Education First de 32 ans., a expliqué Michael Woods après l’arrivée. La troisième étape du Herald Sun Tour reliera, ce vendredi, Sale à Warragul sur 161 kilomètres d’un parcours vallonné.