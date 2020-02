Ce jeudi, Remco Evenepoel a remporté sa première victoire au sommet d'un col.

Et pour ce faire, le Brabançon a devancé un sérieux plateau, prenant au passage une véritable option sur la victoire finale du Tour d'Algarve. Pourtant, ses premiers mots à l'interview étaient destinés à Nikolas Maes, coureur de la Lotto-Soudal qui vient de perdre son deuxième fils à la naissance. Pourtant, Evenepoel et Maes ne sont ni équipiers ni de la même génération. Cette attention du prodige a donc surpris celui qui est connu dans le peloton pour ses qualités d'équipier dévoué. Et Maes l'a fait savoir sur Twitter:Nikolas Maes est également engagé sur le Tour d'Algarve. Nul doute que les deux hommes pourront également discuter de vive voix lors de la troisième étape, destinée aux sprinters...