“Nos années Poulidor”, un livre qu’apprécieront les passionnés de “Poupou” Cyclisme Eric De Falleur © D.R.

Les passionnés apprécieront "Nos années Poulidor", biographie du plus "poupoulaire" champion hexagonal agrémentée d’un retour dans la France des Trente Glorieuses.



Jeudi dernier, la 12e étape du Tour, courue entre Chauvigny et Sarran Corrèze, a été notamment marquée par l’hommage rendu à Raymond Poulidor, décédé le 13 novembre dernier. À mi-course, le peloton traversa Saint-Léonard-de-Noblat, la petite ville de la Haute-Vienne où le plus populaire des champions français avait vécu des années durant avant de s’y éteindre il y a un peu moins d’un an.