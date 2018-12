Tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans le monde de la petite reine ce vendredi.

Un nouveau maillot pour Wanty-Groupe Gobert

Les coureurs de l'équipe Wanty-Groupe Gobert arboreront la prochaine saison un nouveau maillot. A partir du 1er janvier, les coureurs de la formation procontinentale wallonne dont la DH est partenaire évolueront dans un maillot et un cuissard de l'équipementier chinois Santic, plus blancs que les précédents. Deux nouveaux partenaires font leur apparition en 2019, Wallonie Belgique Tourisme (présent sur le cuissard) et Ruffus (les vins binchois effervescents) que les connaisseurs repéreront sur le col. Gageons que la formation de Jean-François Bourlart sera donc particulièrement équipée pour fêter chacun de ses succès.

© D.R.



Kwiatkowski privilégiera les classiques ardennaises

Michal Kwiatkowski va se focaliser la saison prochaine à nouveau sur les classiques ardennaises, l'Amstel Gold Race, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Le Polonais ne devrait donc pas s'aligner l'année prochaine dans les classiques flandriennes.

Début de Jens Debusschere pour Katusha en Australie

Jens Debusschere, qui a quitté Lotto-Soudal pour rejoindre la formation suisse Katusha-Alpecin, va débuter sous son nouveau maillot au Tour Down Under.

Aux côtés de l'ancien champion de Belgique, Katusha alignera en Australie le Britannique Alex Dowsett, le Portugais Ruben Guerreiro, l'Australien Nathan Haas, l'Autrichien Marco Haller et les Russes Viacheslav Kuznetsov et Dmitrii Strakhov.

Premières sélections chez Lotto-Soudal

La saison 2019 se profile à l'horizon. Ainsi, l'équipe Lotto-Soudal a dévoilé ses premières sélections.

En Australie, au Tour Down Under (15 - 20 janvier), la formation belge alignera Adam Blythe, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Carl Fredrik Hagen, Adam Hansen, Roger Kluge et Tomasz Marczynski.

La plupart de ces coureurs seront à la Cadel Evans Great Ocean Road Race (27 janvier) avec quelques changements: Adam Blythe, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Carl Fredrik Hagen, Adam Hansen, Rémy Mertz et Tomasz Marczynski.

Un peu plus tard, pour le Tour de San Juan (27 janvier - 3 février), en Argentine, Lotto-Soudal a retenu Tiesj Benoot, Stan Dewulf, Jens Keukeleire, Nikolas Maes, Jelle Vanendert et Jelle Wallays.

Enfin, pour le début de la saison en Europe, l'équipe de John Lelangue et Marc Sergeant a prévu de faire participer au Challenge de Majorque (31 janvier - 3 février) Sander Armée, Frederik Frison, Rasmus Iversen, Bjorg Lambrecht, Maxime Monfort, Lawrence Naesen, Brian van Goethem, Harm Vanhoucke, Tim Wellens et Enzo Wouters puis d'aligner Sander Armée, Rémy Mertz, Maxime Monfort, Lawrence Naesen, Brian van Goethem, Tim Wellens et Enzo Wouters à l'Etoile de Bessèges (6 – 10 février) .

Elis Ligtlee, concurrente de Nicky Degrendele, met un terme à sa carrière

La Néerlandaise Elis Ligtlee, à peine 24 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Championne olympique de keirin en 2016, Ligtlee a annoncé sur son site ne plus avoir de plaisir et de motivation.

Ligtlee a, dès ses débuts en 2011, connu le succès sur la piste, où ses spécialités étaient le sprint, le 500 mètres contre-la-montre et le keirin. C'est donc une concurrente de Nicky Degrendele, championne du monde de keirin en 2018, qui arrête sa carrière.

Outre une médaille d'or à Rio sur l'épreuve du keirin, Ligtlee a également décroché l'argent sur le sprint aux Mondiaux 2015, ainsi que le bronze sur le 500 mètres à Londres (2016) et à Apeldoorn (2018). Elle compte aussi trois titres européens, deux en keirin et un en sprint.