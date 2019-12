Les organisateurs des Trois Jours de Bruges-La Panne (WorldTour) ont annoncé une modification du parcours de l'édition 2020, qui se déroulera le 25 mars.

Le parcours sera totalement plat et le peloton passera quatre fois par De Moeren. Le premier passage par De Moeren se fera dans le tracé en ligne, les trois autres étant compris dans les trois tours de circuit local. Conséquence de cette modification du parcours: le peloton ne passera plus par les monts comme le Mont Kemmel, le Mon,terberg ou le Rodeberg.

La course s'élancera de Bruges et se terminera sur la Zeelaan de La Panne. La course dames, prévue le 26 mars, voit aussi son tracé modifié, avec deux passages par De Moeren, où le vent jouera un rôle important. Bien qu'elle ait conservé son appellation de Trois Jours, la course est disputée sur une seule journée depuis 2018. L'an dernier, la victoire était revenue au Néerlandais Dylan Groenewegen chez les messieurs et à la Néerlandaise Kirsten Wild chez les dames.