Il n’y a pas eu photo. Cian Uijtdebroeks s’est imposé avec une confortable avance sur la Classique des Alpes Juniors, une des premières épreuves de référence chez les 17 et 18 ans organisée cette année. Le coureur installé à Hannut s’est envolé à la moitié de l’épreuve. Il a attaqué dans la première ascension répertoriée, le Col du Mont Tournier. Personne dans le peloton n’a pu le suivre. Celui qui sera pro dès l’an prochain chez Bora-Hansgrohe (il va sauter la catégorie des espoirs, comme un certain Remco Evenepoel) s’est lancé dans une longue poursuite pour reprendre l’échappée matinale, qui avait près de quatre minutes d’avance et dans laquelle il y avait le Wallon Lucas Jacques, mais aussi plusieurs coéquipiers de Cian Uijtdebroeks.

Ce dernier n’a pas levé le pied et a repris tous les échappés un à un. Pour rapidement se retrouver seul en tête et s’offrir une nouvelle victoire de prestige, confirmant, à nouveau, les grands espoirs placés en lui.