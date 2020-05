Comme les autres courses cyclistes, les manches de la Coupe de Belgique, la Bingoal Cycling Cup, sont touchées de plein fouet par la pandémie du Covid-19.

Si le Grand Prix Monseré, gagné le 8 mars par Fabio Jakobsen, est la dernière course qui eut lieu en Belgique, trois manches sont d’ores et déjà annulées et les trois dernières, menacées. En tout cas confrontées à la concurrence de plus grandes courses que va provoquer le nouveau calendrier. Aussi, Nick Nuyens, l’organisateur du challenge, veut-il associer quatre épreuves pour créer une nouvelle course à étapes au mois de juillet, si la situation sanitaire le permet. Pour cela, il faut que le Conseil national de Sécurité autorise les courses cyclistes à partir du mois de juillet. Dans ce cas, Nuyens pense réunir À Travers le Hageland, la Coupe Sels, le Championnat des Flandres ainsi que le Mémorial Rik Van Steenbergen, selon des modalités encore à définir.