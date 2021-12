Mark Cavendish roulera toujours pour la Deceuninck-Quick Step (qui deviendra Quick Step-Alpha Vinyl le 1er janvier) ! C'est (enfin) officiel puisque l'équipe belge l'a annoncé sur son site."Je suis incroyablement fier et heureux d'avoir conclu un nouvel accord avec Deceuninck - Quick-Step. Il y a un an, quand je suis arrivé dans l'équipe, je ne cachais pas mon admiration et à quel point j'étais heureux d'être de retour ici. Je savais depuis ma première fois ici que cette équipe a un mode de fonctionnement familial unique. Les 12 derniers mois ont été phénoménaux et le soutien que j'ai reçu de l'équipe et du personnel m'a parfois rendu très émotif. J'ai vraiment hâte de créer d'autres souvenirs spéciaux ensemble au cours des 12 prochains mois", a lâché le maillot vert du dernier Tour de France.Patrick Lefevere semble tout aussi satisfait: "Le monde entier a vu ce que Cav a fait cette année. Ce qui s'est moins vu, c'est la façon dont il parle et dirige au sein de l'équipe et encourage tout le monde. Nous sommes plus qu'heureux de pouvoir continuer l'histoire avec Mark pendant un an de plus."Pour rappel, Mark Cavendish co-détient le record de victoires d'étapes sur le Tour de France avec Eddy Merckx. Mais à l'heure d'écrire ces lignes, on ne sait pas encore s'il s'alignera sur la Grande Boucle 2022. De retour à son meilleur niveau après sa terrible chute au Tour de Pologne 2020, Fabio Jakobsen pourrait bien être le sprinter n°1 de l'équipe en 2022. Affaire à suivre...