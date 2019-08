2020, puis 2022... et maintenant 2023 ! En arrivant chez Deceuninck Quick-Step il y a un peu moins d'un an, Remco Evenepoel y avait signé un contrat de deux ans (jusque fin 2020) avec deux années supplémentaires en option (2022). Sa première saison chez les pros ayant dépassé les attentes, il était normal de voir à la fois Patrick Lefevere souhaiter "blinder" son prodige et le principal intéressé renégocier son contrat. Il y a quelques semaines, le boss du Wolfpack avait annoncé à la presse néerlandophone avoir levé l'option de deux ans supplémentaires. Le vainqueur de la Clasica San Sebastian allait donc signer jusque fin 2022...Il n'en est finalement rien puisque les deux hommes ont agrémenté leur parole d'une année supplémentaire ! Evenepoel vient en effet de signer jusque fin 2023 ! "Deceuninck - Quick-Step est l’environnement parfait pour moi, une deuxième famille où nous travaillons toujours ensemble pour nous améliorer avec passion, professionnalisme et engagement. C’est un aspect très important pour moi" s'est notamment réjoui le coureur sur le site officiel de son équipe.Et d'ajouter: "Ok, je rêvais de gagner quelques courses, mais je ne pensais pas que cela arriverait réellement. La saison n'est pas encore terminée, mais nous parlons déjà d'objectifs futurs et je sens que tout le monde veut m'aider dans tout ce que je veux réaliser. Nous partageons la même vision, les mêmes idées et la même mentalité et ils me donnent toujours les meilleurs conseils pour améliorer. Nous allons continuer mon développement étape par étape et espérons que nos efforts continueront à porter leurs fruits.”