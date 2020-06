Alors qu'il était question d'une inversion avec le Tour de Lombardie dans le calendrier, il n'en sera finalement rien.

Dès le 8 août, les coureurs devront donc disputer la course la plus longue de la saison, alors que la compétition n'aura repris que depuis quelques jours. Le Tour de Lombardie se disputera pour sa part le 15 août et la Classique d'Hambourg, qui n'avait pas été reprogrammée dans un premier temps, s'est trouvée une date: le 3 octobre. Enfin, le Tour de Guangxi (Chine) a été repoussé du 5 au 10 novembre.