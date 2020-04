L'Union Cycliste Internationale (UCI) a prolongé la suspension des épreuves cyclistes jusqu'au 1er juin 2020 à cause de la pandémie de Covid-19.

L'UCI l'a annoncé mercredi dans un communiqué publié en début de soirée après une réunion entre l'ensemble des représentants des familles du cyclisme professionnel sur route - AIOCC (organisateurs), AIGCP (équipes) et CPA (coureurs). "A la suite de la réunion, au vu de la gravité de la situation sanitaire dans le monde, l'UCI et ses parties prenantes ont décidé à l'unanimité d'étendre la suspension des compétitions cyclistes jusqu'au 1er juin 2020, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'UCI a également décidé que cette prolongation vaudrait pour toutes les disciplines cyclistes et toutes les catégories de coureurs", pouvait-on lire dans le communiqué.