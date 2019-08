La formation belge Lotto Soudal a confirmé lundi le retour de Philippe Gilbert à partir de la saison prochaine. "Il possède le plus grand palmarès sur les courses d'un jour de tous les coureurs en activité, il sait comment gagner", a résumé John Lelangue, le manager général.

"Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le transfert de Philippe Gilbert est important pour nous", a expliqué Lelangue. "C'est un coureur très complet, que ce soit au niveau de son palmarès, de son évolution en tant que coureur ou de sa personnalité. C'est pour cela que nous voulions le recruter, il nous aidera à affirmer un peu plus l'ADN de l'équipe lors des épreuves d'un jour. Il possède le plus grand palmarès sur ce genre de courses de tous les coureurs en activité, il sait comment gagner."

"J'ai travaillé avec Philippe chez BMC et j'ai pu le découvrir en tant que leader à la fois charismatique et très humain, une vraie source de motivation pour les jeunes", a poursuivi Lelangue. "Malheureusement, Bjorg (Lambrecht, récemment décédé, NDLR) ne pourra plus profiter de son expérience, mais d'autres coureurs auront beaucoup à apprendre de lui. Il donne beaucoup de conseils à ses coéquipiers et il essaie de les prendre sous son aile. Son caractère offensif est également un élément important."

"Tout le monde sait que nous souhaitons davantage viser les courses d'un jour et les étapes dans les épreuves plus longues, et Philippe a montré à maintes reprises qu'il était très performant dans ce type de courses. Après sa chute dans le Tour l'an dernier, il a travaillé très dur pour revenir au plus haut niveau, et ses efforts ont été récompensés par sa victoire à Paris-Roubaix. Les podiums et les victoires, voilà ce que nous cherchons, le reste n'a pas d'importance. Il nous faut à présent construire une équipe à la hauteur de nos ambitions, et Philippe pourra jouer un rôle important dans la réalisation de nos objectifs."

Pour Gilbert, il s'agira d'un retour au sein d'une équipe où il a évolué de 2009 à 2011. "Chez nous, il a commencé à construire le coureur qu'il est devenu aujourd'hui, et le mérite lui revient en très grande partie", a indiqué Marc Sergeant, le manager sportif. "Il a ensuite continué à développer sa carrière et son palmarès. Durant ses premières années comme professionnel, il s'est principalement consacré aux classiques wallonnes, mais il a par la suite ajouté le Tour des Flandres et Paris-Roubaix à son tableau de chasse... Chapeau! Cela peut servir d'exemple à pas mal de coureurs et beaucoup auront sans aucun doute une certaine admiration pour lui."

"Il a accumulé tellement d'expérience, gagné presque tous les monuments et il pourra à présent partager ses connaissances avec l'équipe actuelle, qui a faim de nouveaux succès", ajoute Sergeant. "L'âge est une notion toute relative, l'important est avant tout de se sentir en forme. Il a toujours l'envie et il ne lâche rien, c'est ça son secret. En ce qui concerne son programme, il a toujours été actif de février à octobre. Il pourrait tout à fait combiner certaines classiques flamandes et wallonnes, que ce soit pour jouer sa carte personnelle ou pour partager son expérience et renforcer l'équipe."

Gilbert, 37 ans, revient ainsi dans l'équipe avec laquelle il a remporté quelques-uns de ses plus beaux succès, comme Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, l'Amstel Gold Race et la première étape du Tour de France 2011.