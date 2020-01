Nous vous l'annoncions juste avant la Noël, Remco Evenepoel va débuter en grand tour l'an prochain.

Le Sportif de l'Année l'a confirmé officiellement en marge de la présentation de son équipe, Deceuninck-Quick Step, à Calpe.

Le champion d'Europe de chrono sera le 9 mai 2020 au départ du 103e Tour d'Italie, à Budapest, en Hongrie, sans que l'on sache encore s'il ira jusqu'à l'arrivée et/ou visera le meilleur classement général.

« Je ne peux plus attendre », a dit Remco Evenepoel à la La Gazetta dello Sport, le journal co-organisateur de l'épreuve au maillot rose. « Je serai au Giro, ce sera le premier grand tour de ma carrière. Jusqu'ici, je n'ai disputé que des courses à étapes de maximum neuf jours. Le Giro s'intègre parfaitement dans mon programme de préparation aux Jeux Olympiques. Le chrono y sera le grand objectif. »





Précisément, le Tour d'Italie 2020 comporte trois contre-la-montre, dont le premier, à Budapest. Dans la capitale hongroise, Remco Evenepoel, qui fêtera à la fin du mois son vingtième anniversaire, peut, à l'issue de cette 1re étape de 8,6 km avec un final en côte revêtir le premier maillot rose.

C'est également au Giro, en 1967, qu'Eddy Merckx, alors âgé d'un peu moins de 22 ans, avait donné ses premiers coups de pédales dans un grand tour. Malade sur la fin, il avait terminé 9e non sans avoir enlevé deux étapes.Le Tour d'Italie 2020 comprendra donc trois chronos, six étapes de plaine, sept accidentées et cinq de haute montagne, avec au total sept arrivées en côte ou en altitude.

Les principaux engagés connus à ce jour sont Richard Carapaz, le vainqueur sortant, Vincenzo Nibali, autre ancien lauréat, Geraint Thomas, Romain Bardet, Jakob Fuglsang, Simon Yates, Fabio Aru, Ilnur Zakarin, Tim Wellens,...