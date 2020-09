Imola a récupéré l'organisation des Mondiaux suite au désistement d'Aigle-Martigny, en Suisse. L'événement sera exceptionnellement réservé aux catégories élites, avec un contre-la-montre et une épreuve en ligne tant chez les dames (respectivement 24 et 26 septembre) que chez les messieurs (25 et 27 septembre).

Les épreuves en ligne se disputeront uniquement sur un circuit de 28,8 km avec départ et arrivée sur le célèbre piste automobile Enzo et Dino Ferrari d'Imola.

Après avoir effectué un départ fictif autour de l'Autodrome, le parcours comptera 258,2 km pour les hommes (neuf tours) avec un dénivelé positif total de près de 5.000 mètres, tandis que la longueur du parcours féminin (cinq tours) sera de 143 km pour une élévation cumulée d'environ 2.800 mètres.

Le tracé comportera deux difficultés, les côtes de Mazzolano (2,8 km à 5,9 pour-cent, passage maximum à 13 pour-cent) et la Cima Gallisterna (2,5 km à 6,4 pour-cent, passage maximum à 14 pour-cent). Le sommet de la Cima Gallisterna se situe à 12 km de l'arrivée.

Vliegen "impatient d'être à Imola"

Loïc Vliegen fait partie de la sélection de Rik Verbrugghe pour la course en ligne des Mondiaux de cyclisme le 27 septembre à Imola. "Il aura un rôle important", a justifié le sélectionneur national. Le coureur de Circus Wanty-Gobert est lui "impatient d'être à Imola".

C'est une première en effet pour le coureur liégeois, 26 ans, sur un championnat du monde chez les élites.

"Je n'étais apparemment pas loin d'une sélection pour le championnat d'Europe, donc je suis très heureux d'avoir été repris pour le championnat du monde", a commenté Loïc Vliegen, lauréat du Tour du Doubs le week-end dernier et 11e du Tour de Wallonie 2020, dans le communiqué transmis par son équipe lundi. "Le sélectionneur fédéral, qui a reconnu le circuit la semaine dernière, me dit que le tracé ressemble à une Ardennaise, avec deux ascensions de trois kilomètres. Je connais en tout cas bien l'arrivée, sur le circuit d'Imola, où je suis arrivé avec le Giro en 2018. Pour le circuit, nous aurons l'occasion de le découvrir sur place. Je veux réussir à aider au mieux nos deux leaders, Van Aert et Van Avermaet, pour mon tout premier championnat du monde chez les pros", a ajouté le coureur liégeois qui dispute cette semaine le Tour du Luxembourg (2.Pro).