Même s’il savait que sa tentative avait peu de chance d’aller au bout, Oliver Naesen n’a pas hésité à passer à l’offensive dès le début de l’étape.

"En sortant si tôt, j’avais deux choses en tête", explique l’ancien champion de Belgique. "Tenter ma chance dans cette étape et faire des efforts qui ne peuvent que m’être profitables pour tout ce qui nous attend dans les jours et semaines à venir."

Dès la sortie de Chalon-sur-Saône, sous l’impulsion de Julien Bernard (le fils de Jean-François, vainqueur de Paris-Nice 1992), qui allait être également le dernier rescapé de cette fugue, six hommes, dont Bernard et Naesen, mais aussi Anthony Perez, Fabien Doubey, Joaquim Rojas et Oscar Riesebeek, sortirent du peloton. Malgré un avantage supérieur à 5 minutes, l’échappée resta sous le contrôle du peloton car les équipes Jumbo-Visma et EF Education First entendaient ne pas leur laisser trop d’avantage.