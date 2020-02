Pour Oliver Naesen, le Nieuwsblad frappe les véritables trois coups.

C’est avec impatience qu’Oliver Naesen attend les deux courses du week-end d’ouverture de la saison en Belgique.

"C’est un week-end qui est toujours très attendu par tout le monde, par tous les Belges en tout cas" , dit le coureur d’Ag2R-La Mondiale. "Finalement, tout ce qui s’est passé jusqu’à maintenant ne compte pas. On repart de zéro."

L’ancien champion de Belgique est en bonne condition.

"J’ai suivi une préparation similaire à celle des autres années, je suis satisfait", poursuit Oliver Naesen. "Je suis plutôt impatient. Pour moi, c’est en fait le vrai départ de la saison. Avant le Nieuwsblad, on se pose pourtant des questions sur sa forme exacte. Où en suis-je exactement ? Où en sont les adversaires ? On regarde évidemment ce que font les autres, quels résultats ils obtiennent. J’ai par exemple suivi ce qui se passait au Tour d’Algarve, alors que je n’y étais pas, mais l’important, finalement, c’est comment moi je me sens. Si vous regardez la liste des partants en songeant qu’un tel ou un tel autre sont en forme et ont déjà gagné ici ou là, cela ne sert à rien de prendre le départ."

Le coureur du Pays de Waes n’est pas trop inquiet par les mauvaises conditions météorologiques attendues ces prochains jours.

"Je suis prêt psychologiquement à ce qui nous attend", dit encore Oliver Naesen. "Cela ne me dérange pas. Je me suis conditionné pour un temps difficile et je suis tout autant motivé. Je voudrais tellement enfin gagner une classique du printemps."