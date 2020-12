G. Co.

La révolution de palais se poursuit au sein de la formation AG2R La Mondiale.

Après avoir accueilli un nouveau sponsor, Citroën (l'équipe sera rebaptisée AG2R-Citroën Team pour l'occasion), laissé partir les leaders tels que Romain Bardet et Pierre Latour, qui ont été remplacé par des coureurs de classiques comme Greg Van Avermaet, Bob Jungels ou Stan Dewulf, l'équipe de Vincent Lavenu va aussi changer radicalement de look la saison prochaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le design est plutôt original.

L'équipe française a dévoilé son nouveau maillot pour 2021. Fini les trois bandes horizontales bleue, blanche et marron, désormais la couleur principale sera le blanc. Sur ce fond uni, le nom des deux sponsors principaux, AG2R La Mondiale et Citroën est indiqué de manière transversale en lettres capitales marrons et rouges.

Seul le cuissard reste identique aux dernières années.

© Twitter AG2R PCT

