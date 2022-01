S’il se démarque souvent par sa bonne humeur et son côté amuseur public, Oliver Naesen n’a pas vraiment vécu la même histoire sur le vélo en 2021. Sans hésiter la moindre seconde, l’Ostendais caractérise cette dernière comme la "pire" de sa carrière. Déçu et fatigué mentalement, l’ancien champion de Belgique a pris le temps de se ressourcer, laissant le vélo au repos pendant six semaines.

Oliver Naesen, pourquoi était-ce la "pire" saison de votre carrière ?