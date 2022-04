a reconnu le circuit final de la Flèche wallonne avec Olivier Kaisen, directeur sportif de Bingoal Pauwels Sauces WB.

Sommet du mur de Huy. Mardi 12 avril, 14 h. Le thermomètre dépasse, pour la première fois de l’année, les 20 degrés et le Mont Mosan, le parc d’attractions pour enfants situé en haut du chemin des Chapelles, est plein à craquer.

Au milieu des hurlements d’enfants se dresse un cycliste d’1m95, qui avale les dernières pentes du Mur pour arriver, pile à l’heure, au rendez-vous que nous lui avions fixé. "J’ai hésité à venir par la route principale (légèrement moins pentue) mais je me suis dit que ce serait un bon échauffement", sourit Olivier Kaisen (38 ans) au moment de nous rejoindre, avec déjà 30 bornes au compteur. "Et le Mur, ça me rappelle des souvenirs."

Ceux d’une échappée, lors de la Flèche wallonne en 2005. "J’étais néopro dans l’équipe RAGT Semences et le simple fait d’être devant, dans la course que je venais voir chaque année étant petit, était une victoire. Mon objectif était déjà atteint, explique Kaisen. Mais le groupe de tête était costaud, avec notamment la présence d’un Jens Voigt en grande forme. Il était au-dessus du lot, au sein de cette échappée. Il a d’ailleurs attaqué plusieurs fois. Dont une fois… par ma faute. J’étais à bloc et je ne prenais plus mes relais. Il m’a dit que si je ne passais pas, il attaquait. Et il a tenu parole (rires)."

Au final, Voigt sera repris à quatre kilomètres de l’arrivée. Olivier Kaisen (21 ans à l’époque) terminera dernier et hors délai. Mais il garde un souvenir impérissable de cette seule et unique Flèche disputée dans sa carrière (la victoire était venue à Danilo Di Luca). "Mais le circuit final n’était pas le même : il était plus long."

Depuis quelques années, c’est le triptyque Ereffe-Cherave-Mur de Huy qui est au menu, même si la côte de Cherave, en travaux, avait été délaissée ces dernières années au profit du chemin des Gueuses (2,3 km à 6,1 % de moyenne). Mais pour l’édition 2022, elle est de retour dans le circuit final. L’occasion pour nous de nous adonner à une reconnaissance tout en pédalant. C’est parti pour 31,2 kilomètres (et 536 m de dénivelé positif…) que les coureurs parcourront, eux, trois fois.

