Depuis que leurs routes se sont croisées au sein du Wolfpack en 2019, Philippe Gilbert et Remco Evenepoel entretiennent une relation amicale. Dimanche, le premier disputera Liège-Bastogne-Liège pour la toute dernière fois. Le second, lui, la découvrira. L’occasion était belle de les réunir pour évoquer ensemble la Doyenne mais aussi l’amitié qui les unit. Ou quand le presque quarantenaire discute à bâtons rompus avec son cadet de dix-sept ans…

Philippe, c’est votre dernière participation à la Doyenne ; Remco, c’est votre première. Expliquez-nous en quoi c’est particulier.

Philippe Gilbert : "Je me souviens de ma première Doyenne. C’était très spécial. Je pense, donc, que ce sera un beau moment pour Remco Evenepoel. C’est une course très difficile et le niveau général est vraiment très élevé cette année. Pour moi, ce sera presque mission impossible de faire un bon résultat. Je vais, par conséquent, essayer de prendre du plaisir. C’est un symbole que ce soit ma dernière, dimanche, et la première de Remco. Lui, il a les jambes, je pense, pour gagner au moins une fois à Liège. C’est sûr qu’un jour, il inscrira la Doyenne à son palmarès."

Remco Evenepoel : "Moi, je suis content que ce soit la dernière de Phil parce que ça veut dire que l’an prochain il y aura un candidat en moins à la victoire (il rit). C’est spécial pour moi de découvrir ce monument le jour où Phil le roule pour l’ultime fois. Nous avons noué une forte relation quand nous étions équipiers chez Quick-Step et nous sommes restés de bons amis. Phil, c’est mon idole, le coureur qui m’a toujours donné des frissons. Phil, c’est l’idole de la Wallonie, je dirais même le roi de la Wallonie. Liège, c’est sa course et la Redoute, c’est sa côte. C’est un honneur pour moi de pouvoir prendre le départ avec lui."



(...)