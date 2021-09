Du vélo, du soleil et la montagne. À la simple lecture de ces trois mots, le cœur d’un amateur de cyclisme s’emballe. Ajoutez-y le mot compétition et vous aurez la majeure partie des ingrédients de la Haute Route, cette course cycliste amateur considérée comme la plus dure du monde. Une course que La DH/Les Sports+ a eu l’occasion de tester. A cette occasion, nous vous avons concocter un long format qui permet de mieux vivre cette compétition, que nous vous présentons ci-dessous.

La Haute Route Alpes, c’est quoi ?

C’est une course cycliste amateur d’une semaine, qui a débuté à Megève le 22 août et qui s’est terminée sur la promenade des Anglais à Nice, le 28 août. Elle a été créée il y a dix ans par Jean-François Alcan (actuel directeur de course) et Rémi Duchemin. "Plusieurs influences ont abouti à la création de la Haute Route, explique ce dernier. Jean-François et moi avons travaillé plusieurs années pour Amaury Sport Organisation (ASO), qui organise le Tour de France, et nous avions donc une bonne connaissance du monde du vélo professionnel mais aussi amateur. Fan de la Haute Route entre Chamonix et Zermatt version randonnée à pied ou à ski, j’étais fasciné par cette expérience que nous avons décidé de décliner en version cycliste, en suivant notre intuition."