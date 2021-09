Dans cette région du Limbourg où le relief est aussi escarpé que la paume d’une main, le second mot de l’appellation pourrait apparaître un tantinet usurpé. Posée en bordure de la E313 qui relie Anvers à Liège, la Bike Valley concentre autour de Tessenderlo la très grande majorité du savoir-faire belge de l’industrie du cycle. Un pôle d’excellence qu’ont participé à développer certains fonds européens et où sont basés le constructeur Ridley, le fabricant de casques Lazer ou encore l’équipementier Bioracer, partenaire de la fédération belge depuis un peu plus de 25 ans maintenant.