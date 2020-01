Cela s’annonce palpitant. Rarement le Championnat de Belgique des hommes élites aura été aussi ouvert ! Avant le départ de la course au maillot noir-jaune-rouge, ils sont sept à pouvoir rêver du titre. Avec l’inconnue concernant l’état de forme et le niveau technique de Wout Van Aert, lui qui revient après sa terrible chute au Tour de France, ils ont tous une très belle opportunité d’enrichir leur palmarès. Comme Toon Aerts, qui aimerait conserver son maillot de champion de Belgique, même s’il ne s’aligne pas dans de bonnes conditions, lui qui a été bien touché par sa lourde chute dans la boue de Namur. Comme Eli Iserbyt, l’homme en forme du début de saison et qui revient bien dans le coup, comme ses coéquipiers Laurens Sweeck et Michaël Vanthourenhout, mais aussi Tim Merlier, qui rêve du doublé championnat de Belgique route et cyclocross ou encore Quinten Hermans.

