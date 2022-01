Il devait initialement se disputer du 30 janvier au 6 février. C’est d’ailleurs lors de l’épreuve argentine que Remco Evenepoel, dernier lauréat en 2020, devait effectuer sa rentrée. Le Brabançon pourrait disputer le Tour de Valence (2-6 février) ou le Tour des Émirats arabes unis (20-26/02) en guise de rentrée.



La seconde épreuve citée pourrait convenir à ses qualités puisque deux étapes se terminent en montée tandis qu’un chrono individuel est également prévu au programme. Il n’est pas exclu non plus qu’il soit au départ des deux courses à étapes. De son côté, Cian Uijtdebroeks, l’autre "prodige" du cyclisme belge, qui effectue ses débuts dans la cour des grands avec la formation Bora-Hansgrohe, sera au départ du Challenge de Majorque, le 27 janvier. Lui aussi devait initialement se rendre à San Juan, mais la situation sanitaire en a décidé autrement.



Le coureur de 18 ans disputera ensuite le Tour de Murcie (12/02) et la Jaen Paraiso Interior (14/02).