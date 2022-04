Après Arnaud De Lie et Christophe Laporte , Radio Peloton reçoit Patrick Lefevere ! L'occasion de revenir brièvement sur un Paris-Roubaix qui a vu la poisse poursuivre la Quick-Step - Alpha Vinyl et surtout d'évoquer les deux classiques ardennaises à venir: la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège, quatrième monument de la saison. Il est donc forcément question de Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe, les deux leaders du Wolfpack, mais aussi du prochain mercato.

Egalement présents autour de la table: nos journalistes David Lehaire et Eric de Falleur. Avec en conclusion de ce podcast un débat sur les chances de Wout van Aert à Liège-Bastogne-Liège.