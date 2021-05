Pour célébrer les 700 ans de la mort du plus célèbre poète italien, les organisateurs ont construit un programme haut en couleur qu’il faudra dompter pour voir la vie en rose.



Tout le rose de la vie. Le slogan du Giro semble, cette année, avoir enrichi sa palette de quelques couleurs. Entre l’azur de la mer Adriatique, les routes blanches de Toscane et le gris minéral des Dolomites, les organisateurs du Tour d’Italie ont réservé un programme aussi copieux que varié aux 184 coureurs qui s’élanceront ce samedi de Turin pour trois semaines et 3 450 kilomètres de course. Un menu dantesque visant à célébrer les 700 ans de la disparition du plus célèbre poète italien, auteur de La Divine Comédie.