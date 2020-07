On va pouvoir prétendre à intégrer le Guinness Book des records pour le titre de la course cycliste la plus rapidement mise sur pied…" Marc Verbeeck a le sourire aussi franc que son sens de la formule. Fils de l’ancien pro Frans Verbeeck (champion de Belgique 1973, double vainqueur du Volk…), le patron de l’équipementier sportif Vermarc est aussi l’organisateur de la première course cycliste pro belge depuis le début de la crise sanitaire. Au lendemain de l’épreuve d’entraînement de Wortegem-Petegem, créée par la maman du champion de Belgique Tim Merlier ce samedi, se tiendra donc le tout premier Grand Prix Vermarc à Rotselaar (Brabant flamand) sous le label de Course Élite Nationale au calendrier belge.

Une organisation bouclée en un mois