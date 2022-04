LE grand défi pour les coureurs de Paris-Roubaix est de surmonter les pavés sans encombre. Et ce, sans crevaison ou sans chute. Plus facile à dire qu’à faire! Pour affronter les pavés, vous devez avant tout respecter quelques principes de base.

Les routes pavées de Paris-Roubaix sont légendaires. La Trouée d’Arenberg est bien souvent l’endroit où la course éclate. Au Carrefour de l’Arbre et à Mons-en-Pévèle, le revêtement irrégulier de la route se révèle être une véritable épreuve. Ces trois secteurs se sont vus attribuer la cote de difficulté de cinq étoiles (cote la plus élevée), un score basé sur la longueur et l’état du revêtement de la route.

Que signifient ces cinq étoiles en pratique? Qu’environ la moitié des pierres sont saillantes, les espaces entre les pavés sont importants et que le milieu de la route est surélevé par rapport aux côtés. L’année dernière, vous avez pu voir à quel point cette course est épuisante sur les visages de Sonny Colbrelli, Florian Vermeersch et Mathieu van der Poel, les trois premiers à avoir franchi la ligne d’arrivée du vélodrome de Roubaix. Et comme si les pavés n’étaient pas encore assez éprouvants, la pluie et la boue n’ont également pas manqué à l’appel!

© Skoda



Cinq conseils pratiques

Les spécialistes roulent apparemment sur les pavés sans effort et dans les règles de l’art, mais la plupart des cyclistes (et amateurs de cyclisme) ont du mal à les surmonter. Les éléments essentiels auxquels vous devez toujours être vigilent pendant votre parcours en vélo sont l’équilibre, la puissance et le guidage, d’autant plus sur ces fameux pavés! Ces quelques conseils vous seront utiles.

1. Epargnez vos mains

Vous devez bien évidemment tenir votre guidon, mais de manière détendue, sans le tirer. De cette façon, vous offrez du mou à votre vélo pour passer d’un pavé à l’autre. Si vous tenez votre guidon trop fermement, votre corps encaisse tous les chocs, avec comme conséquence l’apparition d’ampoules aux mains et aux doigts…

2. Pensez aux pneus

Si vous roulez en voiture – et en tant qu’amateur de cyclisme, c’est très probablement en ŠKODA – vous n’êtes pas sans savoir à quel point un gonflage des pneus optimal est important pour une bonne accroche et pour la sécurité, et cela aussi sur les pavés! En optant pour un pneu large, un profil bas et une plus faible pression des pneus, vous augmentez la surface de contact avec le sol. Une faible pression des pneus vous permettra de rouler plus facilement et plus confortablement sur les pavés. La pression idéale varie en fonction de votre poids et des conditions météorologiques.

© Skoda

3. Anticipez

Sur une chaussée difficile comme lorsqu’elle est pavée, il est primordial de regarder plusieurs mètres devant vous, et non juste devant votre roue. De cette façon, vous pouvez anticiper les grandes irrégularités (afin d’éviter la crevaison), et aurez suffisamment de temps pour vous adapter graduellement. Cette progressivité est importante, car sur les pavés, vous devez agir en douceur, par exemple lors d’un freinage ou d’un changement de direction.

4. Roulez au milieu

Il est conseillé de rouler au milieu de la route, sur le point le plus élevé, car les côtés d’une voie pavée sont en pente descendante et généralement en plus mauvais état à cause du passage des voitures et des tracteurs.

5. Ne lésinez pas sur la qualité du matériel

Enfin, il est également judicieux de pédaler un peu plus fort, afin d’être mieux ancré sur la selle. L’idéal? Munir votre vélo d’une selle en carbone légère et confortable. Pour des raisons de stabilité, préférez pédaler assis plutôt qu’en danseuse. Au plus votre vitesse sera régulière, au mieux.

We love cycling! Découvrez pourquoi ŠKODA est idéale pour les passionnés de vélo