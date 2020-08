Ce sera dès lors le cross d'ouverture de la saison dans les labourés en Belgique, ont communiqué les organisateurs waeslandiens après avoir reçu le feu vert du Collège échevinal de la Ville de Lokeren lundi.

Ce 'Rapencross' reste organisé au Park ter Beuken et devra se dérouler, crise sanitaire oblige, suivant des consignes strictes et sans public. Seules d'ailleurs les courses pour élites (messieurs et dames) pourront avoir lieu. Les épreuves pour débutants et juniors sont annulées.

Lokeren accueillera sur ce parcours les championnats de Belgique de 2023.