Oxyclean Classic Bruges-La Panne: Sam Bennett s'impose à La Panne (VIDEO) CyclismeVidéo Belga Sam Bennett (Deceunick-QuickStep) s'est adjugé mercredi la 45e édition de l'Oxyclean Classic Bruges-La Panne (WorldTour), le nouveau nom des Trois jours de La Panne.

L'Irlandais s'est imposé au sprint sur la rue de Furnes après 203,9 km de course devant Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et l'Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe). L'Italien Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) et Timothy Dupont (Bingoal - Wallonie-Bruxelles) complètent le top 5.



Deuxième Irlandais vainqueur à La Panne après Sean Kelly, qui l'avait emporté en 1980, Sam Bennett, 30 ans, a décroché à la côte sa 54e victoire en carrière, la 5e cette année. Il succède à Yves Lampaert au palmarès.



L'Oxyclean Classic Bruges-La Panne prend la succession des Trois jours de La Panne. Cette course par étapes avait été disputée pour la première fois en 1977. Ces dernières années, la course ne se déroulait plus sur trois jours. A partir de cette année, il a été décidé de lui donner le nom du nouveau sponsor principal associé aux noms des villes de départ et d'arrivée.